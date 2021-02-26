Muğla'da yapılan kısıtlamalar neler? Muğla koronavirüs yasakları ne? Muğla'da piknik yapmak yasak mı?
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Muğla'da yapılan kısıtlamalar neler? Muğla koronavirüs yasakları ne? Muğla'da piknik yapmak yasak mı?

26.02.2021 11:40 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:56
Muğla'da yapılan kısıtlamalar neler? Muğla koronavirüs yasakları ne? Muğla'da piknik yapmak yasak mı?

Türkiye koronayla mücadele ederken, Bazı illerde dikkat çeken vaka artışlarının yaşanması ise il bazında kararların alınmasına neden oldu. Peki, Muğla koronavirüs yasakları ne? Muğla'da yapılan kısıtlamalar neler?

Türkiye, 1 Mart'ta koronavirüsle mücadelede yeni döneme geçmeye hazırlanıyor. Ülkenin korona tablosuna bakıldığında, bazı şehirlerde vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. İl il her 100 bin kişideki vaka sayısı oranlarının açıklanmasıyla birlikte, 'yerinde karar dönemi' kapsamında il bazında kısıtlama kararları alındı. Muğla'da yapılan kısıtlamalar neler? Muğla koronavirüs yasakları ne?

MUĞLA'DA YAPILAN KISITLAMALAR NELER?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı. Kararın ardından sahil kenarlarına bant çekilerek uyarı yazısı asıldı.

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