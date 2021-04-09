Muğla'da yanındaki deterjan kutusunda uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
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Muğla'da yanındaki deterjan kutusunda uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Muğla'da yanındaki deterjan kutusunda uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yanındaki deterjan kutusunda uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yanındaki deterjan kutusunda uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine uygulama noktasında çalışma yaptı.

Operasyon kapsamında M.D'nin kullandığı otomobil durduruldu.

Araç ve şüphelinin eşyalarında yapılan aramada, deterjan kutusuna gizlenen bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı M.D. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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