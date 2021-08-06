Muğla'da yangınların biri bitiyor diğeri başlıyor
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Muğla'da yangınların biri bitiyor diğeri başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da yangınların biri bitiyor diğeri başlıyor Bu defa Yatağan alevlere teslim oldu Muğla'da 9 gün önce başlayan orman yangınlarının biri bitiyor, diğeri başlıyor.

Muğla'da yangınların biri bitiyor diğeri başlıyor

Bu defa Yatağan alevlere teslim oldu

MUĞLA - Muğla'da 9 gün önce başlayan orman yangınlarının biri bitiyor, diğeri başlıyor. Bu defa Yaqtağan da alevlere teslim oldu. Öğlen saatlerinde başlayan yangın hızla ilerlerken söndürme ekiplerinin yanı sıra köylerdeki vatandaşlar da alevlerle mücadele etmek için seferber oldu.

Muğla'nın Yatağan İlçesi ile Aydın'ın Çine İlçesi arasında kalan Yatağan'a bağlı kırsal Hacıveliler Köyü'nün ormanlık alanında yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangında alevler kısa sürede etrafa yayılırken yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Zaman zaman metrelerce havaya ulaşan alevlerde çam ağaçları cayır cayır yanıyor. Arazinin sarp olması nedeniyle müdahalenin de oldukça güç olduğu bölgede ekipler yangın alanına ulaşmak için uzun uğraş verdi.

Yangın çıktığını köylüler de çapasını küreğini alarak bölgeye akın ederken bazı vatandaşlar yangına müdahale etti bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarına destek oldu.

Bir yandan karadan diğer yandan havadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangında alevler Yatağan'a bağlı Hacıveliler Köyü'ndeki evlere 300 metre kadar yaklaştı. Çam kozalaklarının fırlaması nedeniyle kısa sürede etrafa yayılan ve yeni yangınlara sebep olan bölgede alevlerle mücadele oldukça güç şartlarda ve tehlike altında yürütülüyor.

"Alman enişte de yangına koştu"

Bu arada Hacıveliler Köyü'nden evli olduğu öğrenilen ve tatil için köyde bulunan Alman uyruklu 61 yaşındaki Frank Schlammer de yangın yerine koşup söndürme çalışmalarına destek verdi.

Muğla'da yangınların biri bitiyor diğeri başlıyor
Muğla'da yangınların biri bitiyor diğeri başlıyor
Muğla'da yangınların biri bitiyor diğeri başlıyor
Muğla'da yangınların biri bitiyor diğeri başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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