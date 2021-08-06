Muğla'da yangınlardan etkilenen hayvan sahiplerine 3 kamyon yem gönderildi
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Muğla'da yangınlardan etkilenen hayvan sahiplerine 3 kamyon yem gönderildi

Muğla'da yangınlardan etkilenen hayvan sahiplerine 3 kamyon yem gönderildi
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Muğla'da yangınlardan etkilenen hayvan sahiplerine 3 kamyon yem gönderildiMuğla'da meydana gelen yangınlardan etkilenen hayvan sahibi vatandaşlarımız için;

Muğla'da yangınlardan etkilenen hayvan sahiplerine 3 kamyon yem gönderildiMuğla'da meydana gelen yangınlardan etkilenen hayvan sahibi vatandaşlarımız için; Kaymakamımız Sayın Gökay Özkan'ın talimatı, İlçe Tarım Müdürlüğü personellerinin yardımları, hayırsever çiftçilerimiz ve kamyon şoförlerimizin katkılarıyla hazırlanan 3 kamyon hayvan yemi bugün itibariyle Milas ilçemize gönderildi.

Kaynak: Habermetre

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Muğla'da yangınlardan etkilenen hayvan sahiplerine 3 kamyon yem gönderildi - Haberler
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