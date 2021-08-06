Muğla'da yangınlardan etkilenen hayvan sahiplerine 3 kamyon yem gönderildi

Muğla'da yangınlardan etkilenen hayvan sahiplerine 3 kamyon yem gönderildiMuğla'da meydana gelen yangınlardan etkilenen hayvan sahibi vatandaşlarımız için;

Muğla'da yangınlardan etkilenen hayvan sahiplerine 3 kamyon yem gönderildiMuğla'da meydana gelen yangınlardan etkilenen hayvan sahibi vatandaşlarımız için; Kaymakamımız Sayın Gökay Özkan'ın talimatı, İlçe Tarım Müdürlüğü personellerinin yardımları, hayırsever çiftçilerimiz ve kamyon şoförlerimizin katkılarıyla hazırlanan 3 kamyon hayvan yemi bugün itibariyle Milas ilçemize gönderildi.

Kaynak: Habermetre