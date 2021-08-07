Muğla'da yangınla mücadele havadan ve karadan devam ediyor

Muğla'da yangınla mücadele havadan ve karadan devam ediyor Muğla'da yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da yangınla mücadele havadan ve karadan devam ediyor

MUĞLA - Muğla'da yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın sahasında uçaklar da aktif görev alıyor.

Muğla'da Orman Genel Müdürlüğü Ekipleri, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın söndürme uçakları sahada aktif bir şekilde söndürme çalışmalarında yer alırken ekipler için yoğun mesai devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik