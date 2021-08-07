Muğla'da yangından etkilenenlere Tuzla'dan 'Gönül Elleri' köprüsü
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Muğla'da yangından etkilenenlere Tuzla'dan 'Gönül Elleri' köprüsü

Muğla'da yangından etkilenenlere Tuzla'dan 'Gönül Elleri' köprüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından, yangın bölgelerindeki yaraları sarmak için başlatılan 'Yaraları Birlikte Sarıyoruz' yardım kampanyası kapsamında bağışçılardan toplanan 1 tır dolusu yardım malzemesi Türk Kızılayı Tuzla Şubesi aracılığı ile Muğla'ya gönderildi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından, yangın bölgelerindeki yaraları sarmak için başlatılan 'Yaraları Birlikte Sarıyoruz' yardım kampanyası kapsamında bağışçılardan toplanan 1 tır dolusu yardım malzemesi Türk Kızılayı Tuzla Şubesi aracılığı ile Muğla'ya gönderildi.

Muğla'nın farklı noktalarında çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı özel bir yardım kampanyası düzenledi. 'Yaraları Birlikte Sarıyoruz' isimli yardım kampanyasına Tuzlalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanyanın başladığı 1 Ağustos tarihinden itibaren yangın bölgesinde ihtiyaç duyulabilecek malzemeleri Gönül Elleri Çarşısı'na getiren bağışçılar 1 tırı doldurdu. Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılayı Tuzla Şubesi işbirliği ile hazırlanan yardım tırı Muğla'ya doğru yola çıktı. Hijyen malzemeleri, bebek bezleri, bebek mamaları, bardak su, giysi, yanmaz eldiven, baret, yangın tüpleri, el feneri, kazma ve kürek gibi ürünler Gönül Elleri Çarşısı içerisinde paketlenerek tıra yüklendi. Gönül Elleri Çarşısı gönüllüleri, kolilerin üzerine 'Birlikte Başaracağız' notu yazdı.

"Umarım yaraları bir nebze olsun sarmış olacağız"

Toplanan bağışlar hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Tuğba Muslu," Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı olarak ilk yardım tırımızı Manavgat'a göndermiştik. Bu ikinci yardım tırımız oluyor. Gönderdiğimiz malzemeler, bizden talep edilen ihtiyaçlardı. Biz de bu ihtiyaçları Tuzla'da yardım seferberliği oluşturarak, Tuzla halkının desteğini almak için duyurduk. Yaklaşık 5 gündür bu kampanyamız devam ediyor. İnanılmaz bir geri dönüş aldık. Halkımızın desteği ve hassasiyeti zaten bildiğimiz ve emin olduğumuz bir şeydi. Gözlerimiz yaşararak bir kez daha tecrübe etmiş olduk. Öyle yardımlar geldi ki buraya, belirttiğimiz ihtiyaç kalemleri dışında bile yanmaz eldivenler, kürekler, tırmıklar, maske gibi ürünler onların hassasiyetlerine takılarak bize iletildi. İnanılmaz duygulu anlar yaşadık. Halkımızın birlik ve beraberlik duygusu bütün sıkıntıları, bir arada aşabileceğimizin bir göstergesi aslında. Halkımızın gücünü ve desteğine gerçekten çok teşekkür ederiz. Devletimizin ve halkımızın destekleri ile yaşadığımız bu kötü günleri en kısa sürede atlatabileceğimizi olan inancımızı bir kez daha yinelemek istiyoruz. Şu anda tırımız Muğla'ya doğru hareket edecek. Umarım yaraları bir nebze olsun sarmış olacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da yangından etkilenenlere Tuzla'dan 'Gönül Elleri' köprüsü - Haberler
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