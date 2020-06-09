Muğla'da yangına müdahale etmek isteyen ev sahibi dumandan etkilendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
09.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:16
Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Çırkan Mahallesi'ndeki iki katkı binanın üst katından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bu sırada evine geldiğinde alevleri fark eden Tayfun Uysal, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi.
112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilen Uysal'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA