Muğla'da yangın nöbeti

Dünya'nın en büyük yangın söndürme ve kurtarma helikopteri Muğla'da gece gündüz hazır bekliyor.

Dünya'nın en büyük yangın söndürme ve kurtarma helikopteri Muğla'da gece gündüz hazır bekliyor. 1 ay boyunca bölgede duracak olan yangın söndürme helikopteri tek seferde 15 ton su taşıyabiliyor. Muğla'da 11 gün süren yangınlarla mücadele sırasında Belarus'tan gelen dünyanın en büyük yangın söndürme ve kurtarma helikopteri gece gündüz nöbet tutuyor.

Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri tarafından yangın söndürme mücadelesine katılmaları için 5 Ağustos'ta kiralanan ve 1 ay boyunca bölgede duracak olan yangın söndürme helikopteri tek seferde 15 ton su taşıyabiliyor.

Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç "Yangın sırasında ve yangın sonrasında almış olduğumuz tedbirlerle çok şükür kimsenin burnu bile kanamadan bu afetten minimum hasarla kurtulduk. Devletimizin, milletimizin, hükümetimizin, yerel belediyelerle ortak bir şekilde çalışarak yangın söndürme ve soğutma faaliyetlerinde bulunduk. Tamamıyla yerli kaynaklardan yerli linyitten üretilen bir elektrik enerjisine sahibiz. Termik santrallerin bölge için ülke için önemi çok büyük. Bölgede yaz aylarında artan nüfusun elektrik ihtiyacı bu santrallerden karşılanmaktadır. Yangın esnasında da tehlike arz etmeyecek şekilde son ana kadar elektrik üretim hizmetini devam ettirdik. Santralimizde 3 bin 500 çalışanımız bulunuyor. Çok şükür yangından sonrasında yaralarımızı kısa bir zamanda sararak tekrardan bu santralleri emre amade bir şekilde sistemin arz güvenliği açısından faaliyete geçirerek elektriklendirdik. Şu anda da çalışma devam etmektedir. " dedi. orman yangın helikopter söndürme

Kaynak: Habermetre