Muğla'da yangın mağduru çocuklar için "Geleceğimizi Yeşertiyoruz" projesi
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Muğla'da yangın mağduru çocuklar için "Geleceğimizi Yeşertiyoruz" projesi

Muğla'da yangın mağduru çocuklar için 'Geleceğimizi Yeşertiyoruz' projesi
Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınından olumsuz etkilenen çocuklar için "Geleceğimizi Yeşertiyoruz" projesi hayata geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınından olumsuz etkilenen çocuklar için "Geleceğimizi Yeşertiyoruz" projesi hayata geçirildi.

Fesleğen İlkokulunda düzenlenen törende palyaço gösterisiyle eğlenen çocuklar, sihirbazlık oyunlarını da müzik eşliğinde merakla izledi.

Etkinliğe katılanlar, çocuklarla okul bahçesinde hazırlanan alanlara çam, armut, ıhlamur ve ceviz fidanları dikti.

Çocuklar daha sonra gönüllü resim öğretmenleri ile Milas Rehberlik Araştırma Merkezi'nden psikologlar eşliğinde sınıfta ve okul bahçesindeki asırlık kestane ağacı gölgesinde resim çizdi.

Milas Milli Eğitim Müdürü Ali Vurgun ile Türkiye Süt Üreticileri Birliği Genel Başkan Vekili ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin de çocuklara başarı diledi.

Vurgun, projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Bölgede çok acı bir yangın yaşandığını anımsatan Vurgun, "Bu proje bizim için büyük önem taşıyor. Çünkü çocuklarımızda yangının oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirmeyi ve çocuklarımıza doğa sevgisini kazandırmayı hedefliyor." dedi.

Gezgin de yıllardır çocuklar için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Yaşanan yangında ormanlarla birlikte zeytinlikler, meyve bahçeleri ve evlerin de büyük zarar gördüğünü ifade eden Gezgin, "Bu korkuyu, acıyı hepimiz yaşadık. Ancak en derin yaşayan çocuklarımız oldu. Biz de Milas Süt Birliği olarak çocuklarımızın psikolojisini nasıl düzeltebiliriz diyerek, 'Geleceğimizi Yeşertiyoruz' isimli sosyal sorumluluk projemizi hazırladık."diye konuştu.

Gezgin, proje kapsamında etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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