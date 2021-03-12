Göcek açıklarında yanan tekneden 4 kişi kurtarıldı
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Göcek açıklarında yanan tekneden 4 kişi kurtarıldı

12.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:09
Göcek açıklarında yanan tekneden 4 kişi kurtarıldı

Muğla Göcek açıklarında yangın çıkan lüks teknede can pazarı yaşandı.

Muğla Göcek açıklarında yangın çıkan lüks teknede can pazarı yaşandı. Teknede bulunan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Göcek açıklarındaki Bedri Rahmi Koyu'nda bulunan "Mıstress" isimli lüks teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Teknede bulunanlar, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.

Teknede bulunan 4 kişi Göcek Sahil Güvenlik botuna alınarak Göcek'e götürüldü. Tekneyi neredeyse tamamen saran alevlere ise Kıyı Emniyeti ekiplerinin yoğun mücadelesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen lüks tekne, karaya çekildi. - MUĞLA

Göcek açıklarında yanan tekneden 4 kişi kurtarıldı
Göcek açıklarında yanan tekneden 4 kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Akkır

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