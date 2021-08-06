Muğla'da yangın bölgesi 3'e düştü
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Muğla'da yangın bölgesi 3'e düştü

Muğla'da yangın bölgesi 3'e düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da altı ayrı bölgede devam eden orman yangınlarından üçü kısmen kontrol altına alınırken, üç bölgede devam eden yangınları ise söndürme çalışmaları sürüyor.

Muğla'da altı ayrı bölgede devam eden orman yangınlarından üçü kısmen kontrol altına alınırken, üç bölgede devam eden yangınları ise söndürme çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerindeki altı ayrı bölgede devam eden orman yangınlarında, gerçekleştirilen yoğun söndürme çalışmaları ile yangınların üç bölgeye düşmesi sağlandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Turunç Mahallesi'nin zirve kısımlarında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Seydikemer'deki yangın kısmen kontrol altına alınırken bölgede yine soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Milas Kıyıkışlacık yangını ise kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Yangınlar üç bölgede aktif olarak devam ediyor"

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Çayırhisar Mahallesi ve Akköprü mevkiinde, Muğla merkeze bağlı Kozağaç İkizce hattı Şenyayla mevkiinde ve Bayır Yumaklı mevkilerinde yangınlar devam ediyor. Üç bölgede aktif olarak devam eden yangınları havadan ve karadan söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. - MUĞLA

Muğla'da yangın bölgesi 3'e düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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