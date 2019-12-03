Muğla'da yanan evde bulunan 5 kedi yavrusu korumaya alındı

03.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:42

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişinin öldüğü yangın sonrası evde yaralı bulunan kedi yavruları, hayvanseverler tarafından koruma altına alındı.

Milas Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Meliha Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yanan evin bir odasına sığınan yaralı 5 kedi yavrusunun bulunduğu bilgisini üzerine olay yerine gelerek kedileri koruma altına aldıklarını ifade etti.

Kedileri veteriner hekime götürdüklerini aktaran Tekin, tedavisi tamamlanan hayvanların bakımlarının hayvanseverler tarafından üstlenileceğini bildirdi.

Tekin, yanan evde 5 kedinin de telef olduğunu söyledi.

Gazipaşa Firuzpaşa Mahallesi Dutluharım Sokak'ta, M.B'ye ait evde dün çıkan yangında, Yüksel Semerci hayatını kaybetmiş, evde bulunan ve dumandan etkilenen Y.T ile H.S. ise tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan H.S, İzmir'de bir hastaneye sevk edilmişti.

Kaynak: AA