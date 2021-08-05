Muğla'da yanan alan 40 bin hektara yaklaştı
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Muğla'da yanan alan 40 bin hektara yaklaştı

Muğla'da yanan alan 40 bin hektara yaklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

29 Temmuz itibariyle Muğla'nın birçok farklı noktasında çıkan orman yangınları Milas, Marmaris, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde etkisini arttırarak devam ediyor.

29 Temmuz itibariyle Muğla'nın birçok farklı noktasında çıkan orman yangınları Milas, Marmaris, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde etkisini arttırarak devam ediyor. Çok büyük bir alanda etkili olan orman yangınları, yerleşim yerlerini de etkisine alarak binlerce canlıya büyük zarar veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Seydikemer, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde yangınlarının çıktığı ilk anlardan bu yana bölgelere giderek incelemelerde bulunuyor. Başkan Gürün, tüm bu ekiplerin koordinasyonu için yangının meydana geldiği ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezlerini de ziyaret ediyor. Gürün, burada yangının seyri, alınması gereken önlemler, tahliye karaları, saha personelinin ihtiyaçları, vatandaşlara yapılması gereken yardımlar ile tek tek ilgileniyor.

Büyükşehir, 249 itfaiye ekibi ve yaklaşık 100 araç ile yangınlara müdahale ediyor

Çıkan yangınlar sonucunda Muğla'da birçok ormanlık alan kül olurken, Muğla Büyükşehir Belediyesi 249 itfaiye ekibi, yaklaşık 100 araç ile alevlere müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri yangın alanında söndürme çalışmalarına katılırken bunun yanı sıra yangın alanlarının organizasyonu ve farklı hizmetler için 395 büyükşehir personeli de alevlerin kontrol altına alınması için mücadele ediyor.

40 bin hektara yakın alan yandı

Muğla'nın birçok ilçesinde hem ormanlık alan hem de yerleşim alanları yanarken, bir haftalık süreçte toplam 40 bin hektara yakın alan yandı. Yangının etkisini arttırarak sürdüğü ve söndürme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği Marmaris ilçesinde 13 Bin 733, Milas ilçesinde 13 Bin 300, Köyceğiz ilçesinde 7 Bin 234, Seydikemer İlçesinde bin 30, Kavaklıdere ilçesinde 4 Bin 395, Bodrum ilçesinde ise 221 hektar alan yandı.

11 Mahalle tahliye edildi

Bugüne kadar 7 ilçede birçok mahallenin etkilendiği yangında Marmaris ilçesinde Orhaniye (Keçibükü), Turunç ve Turgut Mahalleri, Milas ilçesinde Fesleğen ve Türkevleri Mahalleleri, Köyceğiz ilçesinde Çayırhisar, Kavacık ve Sazak Mahalleri, Seydikemer ilçesinde Dereköy ve Çatak Mahalleleri, Kavaklıdere ilçesinde Menteşe Mahallesi olmak üzere 11 mahalle tahliye edildi. Ayrıca çoğu evlerden oluşan 738 yapı ve 2 bin 189 vatandaş yangınlardan etkilendi. Çok sayıda büyükbaş ve küçükbaşın yanı sıra binlerce yaban hayvanının da öldüğü yangında kayıplar her geçen gün yükseliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Muğla'da yanan alan 40 bin hektara yaklaştı - Haberler
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