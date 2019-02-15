Muğla'da Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Arkadaşları tarafından Çamdibi Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz şekilde bulunan Şeref Dede (26) için 112 Acil Servis ekibinden yardım istendi.
Adrese gelen sağlık ekibi, Dede'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasının ardından Dede'nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İlk belirlemelere göre Dede'nin vücudunda delici veya kesici ize rastlanmadığı öğrenildi, ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaynak: AA