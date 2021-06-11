Muğla'da yaklaşık 50 metrelik kuyuya düşen genç tedavi gördüğü hastanede öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaklaşık 50 metrelik kuyuya düşen ve 13 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaklaşık 50 metrelik kuyuya düşen ve 13 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç hayatını kaybetti.
Karagedik Mahallesi'nde atıl durumdaki maden ocağında bulunan kuyuya düşen ve 3 saatlik çalışmayla çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alınan İsmail Mert Karaman (18), müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Arkadaşlarıyla 29 Mayıs'ta atıl durumdaki maden ocağına giren Karaman, yaklaşık 50 metrelik kuyuya düşmüş; Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç