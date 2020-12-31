Muğla'da yakıtı bittiği için sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir lastik bot içerisinde sürüklenen düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yakıtı bittiği için sürüklendiği tespit edilen bottaki düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Limana getirilen düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı