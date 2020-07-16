Muğla'da yakalanan FETÖ/PDY zanlısı tutuklandı
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY zanlısı cezaevine gönderildi.
16.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 16.07.2020 19:47
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY zanlısı cezaevine gönderildi.
Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan M.E'yi operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA