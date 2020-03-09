Muğla'da yağmur oluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmur oluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
09.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:06
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmur oluğunda mahsur kalan 4 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Belediye Caddesi'nde bir evin yağmur oluğundan kedi sesi duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin oluğu açarak kurtardığı 4 yavru kedi sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA