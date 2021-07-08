Muğla'da yabancı uyrukluları gasbeden şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı
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Muğla'da yabancı uyrukluları gasbeden şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı

Muğla'da yabancı uyrukluları gasbeden şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 9 Tayvanlıyı gasbedip kaçan zanlı, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 9 Tayvanlıyı gasbedip kaçan zanlı, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

İddiaya göre, 6 Temmuz'da Köyceğiz'in Yeşilköy Mahallesi'nde Tayvan uyruklu 9 kişinin yaşadığı eve gelen bazı şüpheliler kendilerini polis olarak tanıttı.

Tayvanlıları başlarına silah dayayarak kelepçeleyen şüpheliler, evdeki 1200 avro ile 20 bin 200 lirayı aldı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden A.Ç'yi otomobiliyle mola verdiği Afyonkarahisar'daki bir dinlenme tesisinde yakaladı.

Zanlının üzerinde bulunan ve suça konu olabileceği değerlendirilen 2 bin 750 liraya el konuldu. A.Ç'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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