Muğla'da yaban keçisi avlama teşebbüsüne 14 bin lira ceza
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Muğla'da yaban keçisi avlama teşebbüsüne 14 bin lira ceza

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaban keçisi avlamaya çalıştığı fotokapanla tespit edilen kişiye 14 bin 172 lira ceza uygulandı.

Muğla'da yaban keçisi avlama teşebbüsüne 14 bin lira ceza
18.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:20

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaban keçisi avlamaya çalıştığı fotokapanla tespit edilen kişiye 14 bin 172 lira ceza uygulandı.

Marmaris Milli Park Müdürlüğü sınırları içerisinde av koruma faaliyetleri kapsamında kaçak avcılık ve biyokaçakçılıkla mücadele amaçlı yerleştirilen fotokapan görüntülerinde bir kişinin farklı tarihlerde yaban keçisi avlamaya çalıştığı belirlendi.

Fotokapan bulunan bölgede kaçak avlanmaya teşebbüs eden R.C'ye, 3 farklı tarihte avlanmaya çalışmasından dolayı 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 7 bin 86 lira yaptırım cezası kesildi.

R.C'ye alanın milli park olmasından dolayı 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında "milli parklar sınırları içerisinde işlenen her suç bir misli artırılır" hükmü gereğince toplam 14 bin 172 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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