Muğla'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 3 ton yem konuldu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda jandarma ve polis ekibi, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) araçlarıyla kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile beyaz örtü altındaki kırsal bölgelerde sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu noktalara yem ve mama bıraktı.

Bu alanlardaki besleme çalışmalarının süreceği bildirildi.