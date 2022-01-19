Muğla'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Muğla ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekipleri, kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, yağışın en fazla görüldüğü Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, Güney Seki, Göcek ve Üzümlü Devlet avlaklarında ot, yonca, pazar artığı ve besi yemiyle yaban hayvanlarına yönelik besleme çalışması yaptı.

Muhtemel olumsuz hava koşullarına karşı da belirlenen bu alanlardaki besleme çalışmalarının süreceği bildirildi.