Muğla'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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Muğla'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

22.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:30
Muğla'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediye ekipleri, kış şartlarından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için belirli alanlara yem bıraktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediye ekipleri, kış şartlarından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için belirli alanlara yem bıraktı.

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fethiye Offroad Kulübü ve Milli Parklar Şefliği işbirliğinde 1 ton sebze, 1000 ekmek, 250 kilogram kasap atığı ile 10 çuval köpek maması toplandı.

Toplanan malzemeler offroad araçlarıyla Seydikemer ilçesindeki 3025 rakımlı Akdağ'ın eteklerine bırakıldı.

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sadık Bağlan, gazetecilere, yaban hayvanları için yiyecek veren herkese teşekkür etti.

Doğal yaşama destek vermeye devam edeceklerini belirten Bağlan, "Belediye Başkanımız Alim Karaca bu konuda çok hassas. Fethiye Offroad Kulübü ve Milli Parklar Şefliği'nin desteğiyle yiyecek bulamayan hayvanlarımıza, Akdağ'a çıkarak malzemeleri bıraktık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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