Muğla'da yaban domuzları için yemlikler yerleştiriliyor

21.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:06

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaban domuzları için belediye ekiplerince doğaya yemlikler yerleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahalle aralarına inerek çöp konteynerleri ve çevresinde yemek atıkları yiyen yaban domuzları için geçiş güzergahındaki alanlara yemlik yerleştirmeye başladı. Yemliklere, pazar yerlerinden toplanan gıda atıkları konuluyor.

Yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemeleri için yemliklerin çoğaltılıp yarımada genelinde doğal alanlara yerleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA