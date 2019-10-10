Muğla'da "Wakayama Kültür ve Dostluk Günleri"

10.10.2019 14:40

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Wakayama Kültür ve Dostluk Günleri" etkinliği başladı.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Karia Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (BOSAV) tarafından ilçede üç gün sürecek etkinlik, Trafo Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan 8 Kuşimotolu kadın sanatçılarının resim sergisiyle başladı. Sergiye katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, yaptığı konuşmada, Bodrum'dan Japonya'ya kültür elçiliği köprüsü kurduklarını, önümüzdeki günlerde bir Japonya gezisiyle bu ilişkileri pekiştireceklerini söyledi.

Çakaloğlu, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk bağlarının, Türk denizcilik tarihinde büyük önem taşıyan Ertuğrul Fırkateyni olayıyla derinleştiğini vurguladı.

Bodrum Karia Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (BOSAV) Başkanı Tufan Turanlı da iki ülkenin sarsılmaz bir dostluk köprüsüyle bağlandığını belirtti.

Japonya'nın Kuşimoto kenti açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nden 15 yılda 8 bin 300'e yakın eser çıkardıklarını ifade eden Turanlı, şöyle konuştu:

"Bu eserlerin çıkarılması hedeflerden sadece ufak bir kısmı, bizim hedefimiz oradaki eserleri çıkarmak değil, oraya bin bir zorlukla gidip, iki ülkenin dostluğu için şehit olan 550 şehidimizin anısını canlı tutmak. Bu 15 yıllık sürede Japonya'da 800'ün üzerinde makale, yazı çıktı, televizyon programları yapıldı, 15 sergi açıldı. 2018 kasım ayında da güzel etkinlikleri Amerika'ya taşıdık. New York'ta Nikki Hall'da konser ve sergi düzenledik."

Etkinlikler kapsamında, çalıştay düzenlenecek, Ertuğrul Fırkateyni ve Türk Japon Dostluğu üzerine konuşmalar ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA