Muğla'da villada çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
07.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:52
Muğla'nın Bodrum ilçesinde villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gölköy Mahallesi Cennetköy Caddesi'ndeki bir sitenin içinde bulunan villadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında, villada hasar oluştu.
Yangının, villanın elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edildi.
Kaynak: AA