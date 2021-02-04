Muğla'da vefat eden Kore gazisi Ali Kaba son yolculuğuna uğurlandı
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Muğla'da vefat eden Kore gazisi Ali Kaba son yolculuğuna uğurlandı

04.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:06
Muğla'da vefat eden Kore gazisi Ali Kaba son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi Ali Kaba'nın cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde vefat eden 92 yaşındaki Kore gazisi Ali Kaba'nın cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kapukargın Mahallesi'nde yaşayan Kore gazisi Kaba, evinde hayatını kaybetti.

Kaba'nın cenazesi, Kapukargın Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Kaba'nın yakınları, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ile askeri yetkililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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