Muğla'da ve İzmir'de bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi ve İzmir'in Torbalı ilçesinde bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi ve İzmir'in Torbalı ilçesinde bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, maliye hazinesi adına kayıtlı Muğla'nın Bodrum ilçesi ve İzmir'in Torbalı ilçesindeki 3 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı.

Söz konusu taşınmazlara, en yüksek tekliflerin toplamda 85,1 milyon olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök