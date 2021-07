Muğla'da Vatandaşlarımız Ellerinde Türk Bayrakları ile '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Bir Araya Geldi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Terör örgütü FETÖ tarafından darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan Marmaris'te anma programı düzenlendi. Marmaris Meydanında düzenlenen anma törenine; Muğla Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Şehidi Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, annesi Güzel Eker, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, Adalet ve Kalkınma Paritisi İl Başkanı Kadem Mete, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Şehit Aileleri, Gaziler, askeri ve mülki erkan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisinin gezilmesi ile başlayan programda Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu ve tüm şehitlerimiz için dua edildi. Törende konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, "15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın Marmaris'ten başlattığı çağrıyla, aziz milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tek yürek olmuş, ülkesinin bekası ve aydınlık yarınları için destansı bir direniş sergilemiştir. " Dedi. Vali Orhan Tavlı, 15 Temmuz'da yaşananların sadece hain bir kalkışma olmadığını devletimize ve milletimize yönelik planlı bir yok etme girişimi olduğunu ifade ederek, 15 Temmuz'un, FETÖ'nün maskesinin düştüğü, gerçek yüzünün ortaya çıktığı gün olduğunu söyledi. Vali Orhan Tavlı "Bir demokrasi zaferi olan 15 Temmuzda; ezelden beri hür yaşayan Aziz Türk milleti, hiçbir zaman işgallere ve darbelere boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu mücadelenin ve zaferin sahibi Aziz Milletimizdir. O gece okunan ezanlar ve selalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse, inşallah bundan sonra da aynı inançla, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. 15 Temmuz sadece bugünlerde değil, gelecekte de bir demokrasi zaferi olarak tarihimizde daima yer alacaktır. Büyüyen, gelişen ve dünyanın önde gelen devletleri arasında yer alan ülkemiz, son yıllarda teknolojik atılımları, mazlumlara kol kanat germesi, askeri ve diplomatik gücü, güçlü demokrasisi ve öncü projeleriyle dünyanın dikkatini çekmektedir. " Diye konuştu. Vali Orhan Tavlı konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizlere düşen yegane görev ise, kahraman şehitlerimizin canları pahasına verdiği mücadeleyi unutmadan, vatanımız ve istikbalimiz için mücadele azmimizi en yüksek seviyede tutarak, tüm gücümüzle çalışmak ve aziz milletimize hizmet etmektir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın, "yeni Türkiye vizyonu" ile 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda, birbirimize kenetlenerek, güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerleyecek, ülkemizi her alanda çağdaş uygarlığın seçkin bir ortağı yapmak için durmadan, yorulmadan var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, vatan ve bayrak sevgisiyle demokrasi ve cumhuriyetimiz için şehit düşmüş, gazi olmuş tüm kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 15 Temmuz gecesi, vatanımızın bütünlüğü ve devletimizin bekası uğruna canlarını feda eden; başka canlar her daim özgür yaşasın diye kendi canlarını bir an bile düşünmeden feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Ruhları şad olsun! Birliğimize, dirliğimize ve demokrasimize sahip çıkan kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, en büyük gücümüzün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu biliyoruz. Kalbi vatan sevgisiyle dolu olup, meydanlara çıkarak, şanlı destanın bir parçası olan Aziz Türk milletinin siz saygıdeğer evlatlarını en içten ve samimi duygularımla selamlarken, and olsun ki; Milli irade geçilmez, Mavi vatan geçilmez, Akıncı SİHA geçilmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi geçilmez, "Türkiye geçilmez. "" Protokol konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yayınlandı. Program; Mehteran Takımının gösterisi, Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz Kronoloji Filminin gösterimi, Kum Sanatı Gösterisi, günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunması, Tasavvuf müziği dinletisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan video ve film gösterisi ve lazer ışık gösterisi ile devam etti. Marmaris Meydanında vatandaşlarımızın katılımıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı etkinlikleri demokrasiye bağlılık, milli birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürerek 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gecede tüm camilerde selaların okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre