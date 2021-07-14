Muğla'da vatandaşlara "su tasarrufu" çağrısı
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Muğla'da vatandaşlara "su tasarrufu" çağrısı

Muğla'da vatandaşlara 'su tasarrufu' çağrısı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (MUSKİ) Baki Ülgen, il genelinde yer altı su ve baraj seviyelerinin kritik düzeylere indiğine dikkati çekerek, su tasarrufu çağrısında bulundu.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (MUSKİ) Baki Ülgen, il genelinde yer altı su ve baraj seviyelerinin kritik düzeylere indiğine dikkati çekerek, su tasarrufu çağrısında bulundu.

Ülgen, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada yaşanan iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin son yıllarda iyice kendini hissettirmeye başladığını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün geçen günlerdeki değerlendirmesine göre son aylarda Muğla'nın bazı bölgelerinde şiddetli, bazı bölgelerinde ise çok şiddetli kuraklık yaşandığını aktaran Ülgen, şunları kaydetti:

"Temmuz başlarında yaşanan sıcaklık artışıyla Muğla'da yer altı ve yer üstü su kaynaklarında azalmalar görüldü. Türkiye'nin en fazla yağış alan ikinci ili konumunda olan Muğla'da geçen yıla göre yağışlar, bu yılın son üç ayında yüzde 80 azaldı. Yağışların geçen yıla oranla azalmasıyla barajlarda da su seviyelerinde azalış başladı. Bugün itibarıyla geçen yıla oranla barajlarımızdaki su seviyemiz yarı yarıya düştü. Geçen yıl temmuzda yüzde 49,25 olan Mumcular Barajı, bu yıl 23,52 seviyelerine düşerken, yüzde 90,08 seviyesindeki Geyik Barajı 2021 Temmuz'da yüzde 55,56 olarak ölçüldü."

Vatandaşların içme suyu sıkıntısı çekmemesi için 665 içme suyu kuyusunun aktif olarak kullanıldığını anlatan Ülgen, ancak bunların bazılarında yüzde 50 azalma görüldüğünü, 2021 başından bu yana 88 içme suyu kuyusunun da tamamen kuruduğunu bildirdi.

Kuraklığın etkisi tasarrufla hafifletilebilir

Ülgen, bu yıl her zamankinden daha fazla su kaynaklarını korumaya, her zamankinden daha fazla tasarruf etmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şu uyarıda bulundu:

"Muğla, turizm kenti özelliğinin yanında önemli bir tarım kenti olması ve Türkiye'de yıllık su tüketimin yüzde 74'ünün tarımsal sulamada kullanılması sebebiyle, açık kesitler üzerinden vahşi sulama yöntemleriyle değil, modern borulamayla iletim, damlama sulama sistemleriyle tarımsal sulamanın yapılması, izinsiz ve gereksiz yer altı suyu kullanılmasının engellenmesi büyük önem arz etmektedir. İçme ve kullanma suyunun tasarruflu kullanılmasıyla vatandaşlarımızın, su tasarrufu hakkında hassasiyet göstermeleri kuraklığın etkisini hafifletebilecektir."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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