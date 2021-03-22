Muğla'da Valilik personeline hijyen eğitimi verildi
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Muğla'da Valilik personeline hijyen eğitimi verildi

22.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:52
Muğla'da Valilik personeline hijyen eğitimi verildi

Muğla Valiliği personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hijyen eğitim verildi.

Muğla Valiliği personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hijyen eğitim verildi.

Muğla'da toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek için alınan tedbir kararları kapsamında Muğla Valiliği hizmet binasında görevli temizlik personeline genel temizlik ilkeleri, temizlik kuralları konusunda eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığında görevli Dr. Deniz Mülayim tarafından eğitimde, salgın hastalığa ilişkin genel bilgiler, hastalığın bulaşma yolları, hastalıktan korunma, iş yeri hijyen tedbirleri, Kovid-19 ve gıda güvenliği, iş seyahati tedbirleri ve koronavirüs aile eylem planı konularında bilgi aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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