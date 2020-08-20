Muğla'da Vali Orhan Tavlı koordinesinde Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Muğla'da Vali Orhan Tavlı koordinesinde Kovid-19 denetimleri sürüyor

Muğla Valisi Orhan Tavlı, İçişleri Bakanlığının 'Kovid-19 Denetimleri' konulu genelgesi kapsamında, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde iş yerleri, toplu yaşam alanları ve Havalimanında denetimler yaparak, vatandaşlara ve esnaflara alınan tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

Muğla'da Vali Orhan Tavlı koordinesinde Kovid-19 denetimleri sürüyor
20.08.2020 18:09 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:09

Muğla Valisi Orhan Tavlı, İçişleri Bakanlığının 'Kovid-19 Denetimleri' konulu genelgesi kapsamında, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde iş yerleri, toplu yaşam alanları ve Havalimanında denetimler yaparak, vatandaşlara ve esnaflara alınan tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Orhan Tavlı, kontrollü sosyal hayat döneminde Koronovirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak kontrol edilmesi amacıyla denetimlerin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ortaca'daki iş yerlerini tek tek gezerek, esnaf ve vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyaran Tavlı, gerçekleştirdiği denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, uyulması gereken kurallar ve alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi.

İl genelinde denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini aktaran Vali Orhan Tavlı, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da koronavirüsle mücadele devam ediyor. Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirleri elden bırakmayarak herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve belirlenen kurallar çerçevesinde vatandaşların ve işletmelerin kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla il genelinde eş zamanlı olarak Kaymakamlarımız, belediye başkanları, daire müdürleri, oda başkanları, emniyet ve jandarma ekiplerince denetimler gerçekleştiriliyor."

Ortaca'da gerçekleştirilen denetimlerin ardından Dalaman Havalimanında denetimlerde bulunan Vali Tavlı, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusuna dikkat çekti.

Vali Orhan Tavlı, Havalimanında dezenfeksiyon çalışmaları, uyarı levhaları, ateş ölçümü, atık kutuları ve çalışanların almış olduğu bireysel önlemleri yerinde inceledi.

Kaynak: AA

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