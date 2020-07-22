Muğla'da vahşice öldürülen Pınar, Bitlis'te topraga verildi
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Muğla'da vahşice öldürülen Pınar, Bitlis'te topraga verildi

MUĞLA'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar, Bitlis'te topraga verildi
22.07.2020 17:50 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:27
MUĞLA'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında yolculuğuna uğurlandı. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde gözaltına alındı. Avcı, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin'in cansız bedeni, Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından dün ailesine tesilm edildi ve cenaze aracı ile memleketi Bitlis'in Hizan ilçesi'ne getirildi. Genç kızın cenazesi ilk olarak Hizan Merkez Camii'ne getirilerek burada cenaze namazı kılındı. Pınar Gültekin'in tabutu kadınlar tarafından taşındı.


- Van

Kaynak: DHA

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