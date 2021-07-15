Muğla'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 otobüs yolcusu tutuklandı
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Muğla'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 otobüs yolcusu tutuklandı

Muğla'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 otobüs yolcusu tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Otogarda, Siirt'ten yolcu otobüsüyle gelen N.T. (32) ile S.O'nun (32) üzeri ve çantasında arama yapıldı.

Üzerlerinde sigara paketlerine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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