Muğla'da üzerinden aracın geçmesi sonucu yaralanan kaplumbağaya cerrahi müdahalede bulunuldu
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Muğla'da üzerinden aracın geçmesi sonucu yaralanan kaplumbağaya cerrahi müdahalede bulunuldu

Muğla'da üzerinden aracın geçmesi sonucu yaralanan kaplumbağaya cerrahi müdahalede bulunuldu
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde üzerinden aracın geçmesi sonucu yaralanan kaplumbağaya veteriner hekimlerince cerrahi müdahale yapıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde üzerinden aracın geçmesi sonucu yaralanan kaplumbağaya veteriner hekimlerince cerrahi müdahale yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önündeki otoparkta üzerinden araç geçen kaplumbağanın kabuğunda kırıklar ve vücudunda yaralar olduğunu görenler, durumu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı kaplumbağayı Geçici Hayvan Bakımevine götürdü.

Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerinin cerrahi müdahalesiyle kaplumbağanın kabuğundaki kırıklar tedavi edildi, vücudundaki yabancı maddeler arındırıldı.

Genel sağlık durumu iyi olan kaplumbağa, kafeste gözlem altına alındı.

Kaplumbağa tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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