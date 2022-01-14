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Muğla'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Muğla'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Muğla-Aydın kara yolu uygulama noktasında durdurulan araçta R.K'niun üzerinde arama yapan ekipler, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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