Muğla'da uyuşturucuya 6 tutuklama - Haberler
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Muğla'da uyuşturucuya 6 tutuklama

Demirören Haber Ajansı, Cavit Akgün - Güncel
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Muğla'da uyuşturucuya 6 tutuklama

MUĞLA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Şubat tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 137 gram esrar, 437 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 23 gram eroin, 2 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 7 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Muğla, Güncel, Haberler

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