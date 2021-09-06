Muğla'da uyuşturucuya 3 tutuklama

MUĞLA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

MUĞLA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takip sonucu tespit ettiği adreslere operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 102 gram esrar, 23 gram bonzai, 102 gram metamfetamin, 29 gram kokain, 22 gram skunk, 26 gram eroin, 74 uyuşturucu hap, 96 sentetik ecza, 3 A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2 tabanca ve 19 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada, operasyonlarda 43 kişi hakkında 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün