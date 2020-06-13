Muğla'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
13.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:00
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menteşe, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 5 litre sahte alkol ele geçirildi.
Operasyonda D.O. ve M.Ç. gözaltına alındı.
Öte yandan, soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA