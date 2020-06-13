Muğla'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı Muğla'da düzenlenen uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menteşe, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve 5 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.O, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında daha işlem yapıldığı öğrenildi. Kaynak: AA