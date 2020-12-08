Muğla'da uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı
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Muğla'da uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

08.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:33
Muğla'da uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve bağlı grup amirlikleri ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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