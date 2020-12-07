Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 450 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan 9 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır