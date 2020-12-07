Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı

07.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:57
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 450 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan 9 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

İlgili Haberler

Son Dakika | Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Son Dakika | Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi | Tefecilik yaptıkları iddiasıyla 30 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi | Tefecilik yaptıkları iddiasıyla 30 zanlı gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ezgi Mola Ivana Sert Cem Yılmaz
Spor Erol Bulut Yılmaz Vural Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:23:36. #1.15#
title