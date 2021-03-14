Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen çift yakalandı
14.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:43
Muğla'nın Ula ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen çift gözaltına alındı.
Muğla'nın Ula ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen çift gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli F.A'nın evinde Hint keneviri yetiştirdiği ve uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Evde yapılan aramada esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
F.A. ile eşi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç