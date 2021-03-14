Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen çift yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen çift yakalandı

14.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:43
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen çift yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen çift gözaltına alındı.

Muğla'nın Ula ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen çift gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli F.A'nın evinde Hint keneviri yetiştirdiği ve uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Evde yapılan aramada esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

F.A. ile eşi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen çift yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 13:44:38. #1.15#
title