Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 şüpheli yakalandı
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
05.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:00
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmada, belirlenen şüpheliler takibe alındı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu araçları kent merkezi ile Bodrum ve Dalaman ilçesi girişlerinde durdurdu.
Araçlardaki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA