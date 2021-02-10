Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

10.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:54

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Fethiye Grup Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu bir kadın ile Türk erkek arkadaşı I.A'nın Muğla genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada saç kurutma makinesine gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen zanlılardan I.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, yabancı uyruklu kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, polislerin saç kurutma makinesindeki uyuşturucuyu bulma anı polis kamerasına yansıdı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Bülent Serttaş Seren Serengil
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 17:54:20. #1.16#
title