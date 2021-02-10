Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Fethiye Grup Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu bir kadın ile Türk erkek arkadaşı I.A'nın Muğla genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada saç kurutma makinesine gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen zanlılardan I.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, yabancı uyruklu kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, polislerin saç kurutma makinesindeki uyuşturucuyu bulma anı polis kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır