Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
04.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:27

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Seydikemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde hareketlerinden şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S. ile U.S emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, U.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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