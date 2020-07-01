Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen S.Z.B'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında, bir miktar metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

S.Z.B'nin bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptığı, son zamanlarda ise öğrencilere özel ders verdiği belirtildi.

Kaynak: AA