Muğla'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
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Muğla'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
20.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:58

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, gözaltına alınan O.Ö'nün üzerinde ve evinde yapılan aramada 7 parça halinde 25 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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