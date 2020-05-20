Muğla'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
20.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:58
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, gözaltına alınan O.Ö'nün üzerinde ve evinde yapılan aramada 7 parça halinde 25 gram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı
Kaynak: AA