Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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