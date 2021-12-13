Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
AA / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 510 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 660 lira, 50 bin lira tutarında dekont, suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.G. (30) ile eşi A.G. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Y.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AK Partili Kürşat Kılıç sessizliğini bozdu: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir

AK Partili Kürşat Kılıç sessizliğini bozdu: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir

AA / Ömer Kundakçı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title